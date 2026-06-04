İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli konut kredisi için gözler resmi takvimde

İlk Evim konut kredisi için başvuru takvimi ve şartlar, 2026’da ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen düşük faizli konut kredisi kampanyasında gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın teknik değerlendirmelerine çevrilirken, 1.20 faizli kredi için başvuru şartları, kimlerin yararlanabileceği, ödeme planı ve örnek taksit hesaplamaları merak ediliyor.
İlk Evim konut kredisi için hazırlık süreci, ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın teknik değerlendirmelerinin ardından kampanyanın başlama takviminin netleşmesi bekleniyor.
Başvuru takvimi teknik sürecin ardından netleşecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen İlk Evim konut kredisi kampanyası, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Düşük faizli konut kredisi kapsamında başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi şartların aranacağı merak ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda hazırlanan paketin, 2026’nın ilk yarısında Meclis’te görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Teknik altyapının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığı belirtilirken, kampanyanın başlama takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun değerlendirmeleri sonrasında kesinleşecek.
İlk Evim konut kredisine kimlerin başvurması bekleniyor?
Kampanyanın, dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor. Başvuru şartlarına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadığı için kriterlerin kesinleşmediği vurgulanıyor.
Muhtemel başvuru şartları arasında şu başlıklar öne çıkıyor:
- Başvuran kişinin ilk kez konut alacak olması
- Üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması
- Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
- Son 1 yılda konut satmamış olması
- Gelir durumunu belgeleyebilmesi
Ayrıca hisseli konutlarda yüzde 50’den fazla hisseye sahip olunmamasının da şartlar arasında yer alabileceği belirtiliyor. Ancak bu kriterlerin kesinleşmesi için resmi düzenleme ve açıklamaların beklenmesi gerekiyor.
Yüzde 1,20 faizli kredi için örnek ödeme hesabı
Düşük faizli konut kredisi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri de örnek taksit hesaplamaları oldu. Mevcut piyasa koşulları ile yüzde 1,20 faizli kredi senaryosu arasındaki farklara dikkat çekildi.
Ziraat Bankasının “Konut Kredisi Ürün Paketi” kapsamında konut kredisi faizini yüzde 2,69’dan yüzde 2,49’a çektiği aktarıldı. Mevcut koşullarda 1 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için toplam geri ödemenin yaklaşık 3,5 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.
Yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan örnek hesaplamaya göre ise 1 milyon TL tutarındaki İlk Evim konut kredisi için aylık taksit yaklaşık 13 bin 587 TL olacak. Toplam geri ödemenin ise 2 milyon 445 bin 701 TL civarında gerçekleşeceği ifade edildi.
Resmi açıklama bekleniyor
İlk Evim konut kredisi için başvuru tarihi, nihai şartlar ve ödeme planı henüz resmi olarak ilan edilmedi. Kampanyaya ilişkin takvimin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın teknik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.