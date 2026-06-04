İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli konut kredisi için gözler resmi takvimde





Başvuru takvimi teknik sürecin ardından netleşecek





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen İlk Evim konut kredisi kampanyası, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Düşük faizli konut kredisi kapsamında başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi şartların aranacağı merak ediliyor.





Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda hazırlanan paketin, 2026’nın ilk yarısında Meclis’te görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Teknik altyapının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığı belirtilirken, kampanyanın başlama takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun değerlendirmeleri sonrasında kesinleşecek.







