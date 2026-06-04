TÜİK’in 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre İzmir’in nüfusu 4 milyon 504 bin 185 kişiye ulaştı. Kentte yaşayanların yalnızca yaklaşık yüzde 37’sinin, yani 1 milyon 664 bin kişinin nüfus kaydının İzmir’e ait olması ise dikkat çekti. Bu tablo, İzmir’in yalnızca kendi kayıtlı nüfusuyla değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinden aldığı göçle de büyüyen ve demografik çeşitliliği artan bir kent olduğunu ortaya koydu.

1 /6 İzmir’in nüfus yapısına ilişkin veriler, kentte yaşayanların yüzde 63’ünün başka illerden göç eden vatandaşlardan oluştuğunu ortaya koydu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden yoğun göç alan İzmir’de en fazla Manisa nüfusuna kayıtlı vatandaşların yaşadığı görüldü. İşte İzmir'de en fazla nüfusa sahip olan iller.

2 /6 İzmir’de yaşayan nüfusun illere göre dağılımında yaklaşık 208 bin Manisalı,

3 /6 180 bin Mardinli, 155 bin Erzurumlu,

4 /6 Aydın ve Afyonkarahisar doğumlu olup İzmir'de yaşayanların toplamı 180 bini buluyor.

5 /6 İzmir'de yaşayan Sivaslıların ve Karslıların sayısı toplamda 170 bini geçiyor.