ALES/2 sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 kararını duyurdu

ÖSYM, 2026-ALES/2 sınav tarihi için yeni takvimi duyurdu. Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz 2026’da yapılması planlanan ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026’ya ertelenirken, adayların sınav giriş belgesi ve güncel takvim detayları merak konusu oldu.
ÖSYM, 2026-ALES/2 sınav tarihinin değiştirildiğini duyurdu. Ankara’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz’da planlanan sınav 2 Ağustos 2026’ya alındı.
ALES/2 sınav tarihi neden değişti?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026-ALES/2 sınav tarihi için takvim güncellemesine gitti. 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu, Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ertelendi.
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, daha önce 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026-ALES/2, 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM sınav takviminde güncelleme yaptı
ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne yönelik tedbirler kapsamında sınav takviminde güncelleme yapıldığı belirtildi.
Karara göre süreçte öne çıkan bilgiler şöyle:
- 2026-ALES/2’nin eski sınav tarihi: 26 Temmuz 2026
- 2026-ALES/2’nin yeni sınav tarihi: 2 Ağustos 2026
- Değişikliğin gerekçesi: Ankara’daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki tedbirler
- Güncellenen takvimin yayımlandığı adres: osym.gov.tr
ALES/2 sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
ALES/2 sınav giriş belgelerinin, sınav gününden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Adaylar, sınav yeri ve saat bilgilerini sınav giriş belgesi yayımlandığında ÖSYM AİS üzerinden öğrenebilecek.