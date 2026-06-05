ALES/2 sınav tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 kararını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026-ALES/2 sınav tarihi için takvim güncellemesine gitti. 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu, Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ertelendi.