ÖSYM takviminde değişiklik: ALES, YÖKDİL ve AGS için yeni sınav tarihleri belli oldu

ÖSYM sınav takvimi, Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle güncellendi. ALES, YÖKDİL, AGS ve ÖABT oturumlarının yeni tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takviminde bazı sınavların tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı. Değişiklik, 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağı duyurulan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle yapıldı.