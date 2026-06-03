ÖSYM takviminde değişiklik: ALES, YÖKDİL ve AGS için yeni sınav tarihleri belli oldu

ÖSYM sınav takvimi, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle güncellendi. ALES/2, YÖKDİL/2, AGS ve ÖABT oturumlarının yeni tarihleri açıklanırken, başvurusunu tamamlayan adaylara sınav merkezi tercihlerini güncelleme hakkı tanındı.
ÖSYM sınav takvimi, Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle güncellendi. ALES, YÖKDİL, AGS ve ÖABT oturumlarının yeni tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu.
ÖSYM sınav takviminde tarih değişikliği
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takviminde bazı sınavların tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı. Değişiklik, 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağı duyurulan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle yapıldı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin duyurduğu zirve takviminin ardından ÖSYM, sınav tarihlerinde düzenlemeye gitti. Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, güncellenen takvim ÖSYM’nin resmi adresinden erişime açıldı.
Hangi sınavların tarihi değişti?
ÖSYM’nin açıklamasına göre 2026 sınav takviminde değişen tarihler şöyle:
- 2026-MEB-AGS, AGS ve ÖABT: 12 Temmuz 2026’dan 26 Temmuz 2026’ya alındı.
- 2026-ALES/2: 26 Temmuz 2026’dan 2 Ağustos 2026’ya alındı.
- 2026-YÖKDİL/2: 2 Ağustos 2026’dan 9 Ağustos 2026’ya alındı.
Adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek
ÖSYM, sınav tarihindeki değişiklik nedeniyle bazı adaylara sınav merkezi tercihini güncelleme hakkı tanındığını da bildirdi.
Buna göre 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarına başvurusunu tamamlayan adaylar, istemeleri halinde 3-4 Haziran 2026 tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.
Açıklamada, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nin bu doğrultuda güncellendiği belirtildi.