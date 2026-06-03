ÖSYM duyurdu: 2026-MEB AGS ve ÖABT sınavları ertelendi.
12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle ertelendi. İşte yeni sınav tarihi...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
- "12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."
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