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Adana Çukurova TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ anahtar teslim takvimini paylaştı

Adana Çukurova TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ anahtar teslim takvimini paylaştı

10:023/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 2. Etap'ta yapımına başlanan 980 sosyal konut tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi 2. Etap'ta inşa edilen 980 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Dar ve orta gelirli vatandaşların güvenli, modern ve erişilebilir konutlara kavuşmasını amaçlayan proje kapsamında inşa edilen konutlar, sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte hak sahiplerine teslim edilmeye hazır hale getirildi.

Proje, bölgedeki konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sunarken, vatandaşlara nitelikli yaşam alanları kazandırmayı hedefliyor.

Adana Çukurova TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim ediliyor?

Tamamlanan Adana Çukurova konutları, 18 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında teslim ediliyor.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.

Proje alanında vatandaşların kullanımına sunulmak üzere geniş bir açık otopark inşa edilirken, çevre düzenlemesi kapsamında geniş yeşil alanlara ve dinlenme alanlarına yer verildi. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla oluşturulan spor alanları ile çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern oyun parkları, projenin en önemli sosyal donatıları arasında bulunuyor.

#Adana
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#TOKİ sosyal konutları
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