Adana Çukurova TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim ediliyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi 2. Etap'ta inşa edilen 980 sosyal konutun yapımı tamamlandı. Dar ve orta gelirli vatandaşların güvenli, modern ve erişilebilir konutlara kavuşmasını amaçlayan proje kapsamında inşa edilen konutlar, sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte hak sahiplerine teslim edilmeye hazır hale getirildi.