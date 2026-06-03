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YSK CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı

YSK CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı

12:543/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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YSK, mahkeme kararına dikkat çekerek Yargıtay'ı işaret etti.
YSK, mahkeme kararına dikkat çekerek Yargıtay'ı işaret etti.

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı. YSK tarafından yapılan açıklamada "Mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi mümkün değildir. Mahkeme kararını yetkili merci inceler, iddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Bölge Mahkemenin mutlak butlan kararına itiraz eden Özgür Özel'in başvurusu YSK tarafından reddedilmişti.

Reddin gerekçesini açıklayan YSK, "Mahkeme kararını Yargıtay inceler YSK temyiz mercii değildir. Butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararına dikkat çeken YSK, Yargıtay'ı işaret etti.

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