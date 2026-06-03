Hollanda - Cezayir hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren Hollanda ile Cezayir, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadelede karşı karşıya geliyor. Rotterdam'daki De Kuip Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak. Turnuva öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki ekip için büyük önem taşıyan mücadelede, Hollanda güçlü kadrosuyla galibiyet ararken, Cezayir ise sürpriz bir sonuç elde ederek moral depolamayı hedefliyor. İşte Hollanda - Cezayir hazırlık maçı yayın bilgisi.

1 /4 Dünya Kupası öncesi hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin merakla beklediği Hollanda - Cezayir karşılaşması için nefesler tutuldu. Dev turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki güçlü milli takım, son durumlarını görmek ve eksiklerini tamamlamak adına bugün saat 21:45'te karşı karşıya gelecek.

2 /4 Hollanda – Cezayir maçı saat kaçta? Hollanda – Cezayir maçı, 3 Haziran 2026 günü saat 21:45 (TSİ) tarihinde oynanacak.

3 /4 Hollanda – Cezayir hazırlık maçı hangi kanalda? Hollanda – Cezayir maçı S Sport Plus tarafından yayınlanacak.