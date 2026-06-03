Emekli banka promosyonu Haziran ayı güncel rakamlar: 4A, 4B, 4C'li emekliye en yüksek promosyon veren bankalar

Temmuz ayında yapılacak maaş güncellemeleri öncesinde bankalar emekli promosyon yarışını hızlandırdı. Özel ve kamu bankalarının güncel kampanyalarını duyurmasıyla birlikte emekliler için cazip tekliflerde artış yaşandı. Nakit promosyonların yanı sıra faizsiz avans ve kredi destekleri de dikkat çekiyor.
Emekli maaşlarına yapılacak zam süreci yaklaşırken bankaların promosyon kampanyaları yeniden gündeme geldi. İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve diğer bankalar güncel ödeme tutarlarını açıklarken, emekliler en yüksek promosyonu hangi bankanın verdiğini araştırmaya başladı.
HAZİRAN AYI EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Emekli banka promosyonları için bir alt tutar olmadığından bankaların promosyon tutarları farklılık gösteriyor. Haziran ayı itibarıyla Yapı Kredi 30 bin liraya ulaşan promosyon ödemesi yaparken Türkiye Finans ise promosyon tutarını 32 bin liraya kadar yükseltti. Benzer şekilde Denizbank ise ek promosyonla beraber 27 bin liraya varan nakit ödeme yapıyor.
2026 HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Türkiye İş Bankası (İşbank) Maaşını bankaya taşıyanlar için en düşük promosyon tutarı 16 bin 250 lira olarak belirlenirken maaş tutarına göre promosyon ödemesi 25 bin liraya kadar ulaşıyor.
Garanti BBVA 1-30 Haziran tarihleri arasında başvuru yapacaklar için banka promosyon kampanyasını güncelleyerek 25 bin liraya kadar yükseltti. Başvurular şubeler ve dijital kanallar üzerinden yapılabilir.
Akbank: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank’tan alma taahhüdü vermeniz durumunda 20 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
Yapı Kredi: 19 Eylül 2025 – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Kampanyanın Haziran ayında da devam etmesi bekleniyor.
ING Bank: SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyanlara koşulsuz olarak 15 bin liraya vatan nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
Türkiye Finans, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine ek ödüllerle birlikte toplamda 32.000 TL'ye varan promosyon ve nakit fırsatı sunuyor.
Kuveyt Türk: Emekli aylığını bu bankaya taşıyan müşterilere özel 27 bin 500 lira promosyon fırsatı sağlanıyor. Kredi Kartı Ek promosyon, fatura tahsilatı ile beraber ek promosyonlardan yararlanabiliyor. Kuveyt Türk’te promosyon tutarı diğer bankalarda olduğu gibi maaşa göre farklılık gösteriyor.
DenizBank: Bankanın resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre 3 yıl süreyle maaşını Denizbank’tan alma taahhüdü veren emeklilere toplam 27 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB): Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
QNB Finansbank: Bankadan yapılan açıklamada Nisan ayı itibarıyla emekli maaşını QNB’ye taşıyanlara 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi yapılacağı bilgisi yer aldı.