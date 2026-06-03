Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, yılın ilk günlerinde küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 3 Haziran itibarıyla Brent petrol fiyatları 100 doları aşarken, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Bugün 3 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...

1 /5 Yılın altıncı ayında brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 13 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

2 /5 MOTORİN VE BENZİNE ZAM Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yaklaşık 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 lira 4 kuruş zam yansıtıldı.

3 /5 AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

3 Haziran Çarşamba günü bugün güncel fiyatlar şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.45 TL Motorin: 66.31 TL LPG: 31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin: 63.31 TL Motorin: 66.17 TL LPG: 31.39 TL











4 /5 ANKARA

Benzin: 64.42 TL Motorin: 67.44 TL LPG: 31.97 TL









