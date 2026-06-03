Sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu. Söz konusu zam 3 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Güncellenen sigara fiyatlara göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatı da belli oldu. Peki en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

1 /5 Sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu. Söz konusu zam 3 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Güncellenen sigara fiyatlara göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatı da belli oldu. Peki en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

2 /5 Sigara fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda JTİ sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı.

3 /5 En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncellenen fiyatlara göre en düşük sigara fiyatı 105 lira olurken, en pahalı sigara 120 liraya çıktı.

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