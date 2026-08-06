İzmir elektrik kesintisi 6 Ağustos: Gediz Elektrik duyurdu! Hangi ilçede ve mahallede kesinti var?
İzmir’de 6 Ağustos Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri belli oldu. Gediz Elektrik tarafından gerçekleştirilecek şebeke yenileme, bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokaklar ile kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri Gediz Elektrik’in planlı çalışma programında yer alıyor.
İzmir'de 6 Ağustos Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak: Gediz Elektrik tarafından yapılan son açıklamaya göre, şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 6 Ağustos Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçe ve mahallelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiden etkilenecek bölgelerde ikamet eden vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almaları istenirken; elektriklerin kesileceği spesifik ilçeler, mahalle detayları ve kesinti saat aralıkları Gediz Elektrik'in resmî duyuru kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
6 Ağustos İzmir İlçe İlçe Elektrik Kesintisi Takvimi
Aliağa - Mahalleler: Bozköy, Şehitkemal, Hacıömerli
Saat: 10:00 - 16:00
Balçova - Mahalleler: Fevzi Çakmak
Saat: 10:00 - 13:00
Bayındır - Mahalleler: Balcılar
Saat: 09:00 - 17:00
Bergama - Mahalleler: Pirveliler, Avunduk
Saat: 09:00 - 15:00
Mahalleler: Çobanlar
Saat: 14:00 - 18:00
Buca - Mahalleler: Zafer
Saat: 10:00 - 17:00
Çeşme - Mahalleler: Şifne
Saat: 09:00 - 17:00
Çiğli - Mahalleler: Balatçık, Çağdaş, Küçük Çiğli, Egekent, Köyiçi
Saat: 09:00 - 17:00
Dikili - Mahalleler: Cumhuriyet
Saat: 09:00 - 15:00
Foça - Mahalleler: Ilıpınar
Saat: 09:00 - 17:00
Güzelbahçe - Mahalleler: Yalı
Saat: 09:00 - 13:00
Karabağlar - Mahalleler: Ali Fuat Cebesoy, Bahriye Üçok
Saat: 09:00 - 17:00
Karşıyaka - Mahalleler: Şemikler
Saat: 01:00 - 06:00
Mahalleler: Bahriye Üçok
Saat: 10:00 - 12:00
Kemalpaşa - Mahalleler: Bayramlı
Saat: 09:00 - 17:00
Kiraz - Mahalleler: Cevizli
Saat: 09:30 - 17:30
Menemen - Mahalleler: Değirmendere, Görece
Saat: 09:00 - 15:00
Mahalleler: 29 Ekim
Saat: 10:00 - 16:00
Ödemiş - Mahalleler: Ertuğrul, Güney, Hamam, Değirmendere
Saat: 09:00 - 17:00
Seferihisar - Mahalleler: Bengiler, Cumhuriyet
Saat: 09:00 - 15:00
Tire - Mahalleler: Kahrat, Kireli, Kürdüllü, Peşrefli
Saat: 09:00 - 14:00
Torbalı - Mahalleler: Çamlıca, 19 Mayıs
Saat: 09:00 - 17:00
Urla - Mahalleler: Atatürk
Saat: 09:30 - 17:30
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