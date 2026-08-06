İzmir elektrik kesintisi 6 Ağustos: Gediz Elektrik duyurdu! Hangi ilçede ve mahallede kesinti var?

Emekli maaş farkları son dakika yattı mı? SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşına 3.552 TL fark

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemelerinde süreç netleşti. Temmuz ayında açıklanan yüzde 17,76'lık zam oranının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından temmuz maaşlarını eski taban tutar üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3 bin 552 TL'lik fark ödemelerinin tarihi de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren ödeme takvimiyle birlikte gözler hesaplara yatırılacak farklara çevrildi. Peki emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? İşte SGK'nın açıkladığı ödeme tarihleri ve tüm ayrıntılar...