KPSS ön lisans başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? ÖSYM 2026 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihi
2026 KPSS ön lisans başvuruları henüz sona ermedi. ÖSYM tarafından 29 Temmuz’da başlatılan başvuru süreci, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59’da tamamlanacak. Normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru yapabilecek. 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek, sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026’da açıklanacak. İşte ön lisans sınavı başvuru ücreti.
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026-KPSS Ön Lisans başvuruları devam etmekte olup henüz sona ermedi. 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayan başvuru süreci kapsamında adaylar, 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM'nin ilan ettiği takvime göre 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Belirtilen tarihler arasında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günleri 19-20 Ağustos 2026 olarak uygulanacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adayların sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını dikkate alarak planlama yapmaları gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ön lisans sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
2026 KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ
ÖSYM duyurusu ile 2026 KPSS lisans başvuruları; 1 Temmuz 2026 Çarşamba ve 13 Temmuz 2026 Pazartesi tarihinde tamamlandı. Geç başvurular ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alındı.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026
KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
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