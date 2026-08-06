Bugün hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? 6 Ağustos Perşembe maç programı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ağırladığı Sturm Graz’ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Hazırlık karşılaşmasında PSG ile karşılaşan Mallorca, mücadeleden 3-0 galip ayrılırken Arsenal ise LaLiga ekiplerinden Real Betis’e 3-1 mağlup oldu. Bugün Dinamo Kiev ile Karabağ, UEFA Konferans Ligi ön eleme maçında karşı karşıya gelecek. İşte 6 Ağustos Perşembe maç programı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, sahadan 2-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak tur kapısını araladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerden birini yeni transfer Mason Greenwood kaydederken, temsilcimiz rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Öte yandan temsilcilerimizin Avrupa maratonu devam ederken, günün bir diğer kritik mücadelesinde Dinamo Kiev ile Karabağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.
Bugün kimin maçı var?
20:00 Dinamo Kiev - Karabağ UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport
20:00 Hradec Kralove - BeşiktaşUEFA Avrupa Ligi Ön Eleme TV100
Yarın kimin maçı var?
13:30 Bayern Münih - Aston Villa hazırlık maçı TRT Spor Bayern Münih Youtube
21:30 Bochum - Hertha Berlin Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
21:30 Boluspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
Cumartesi günü kimin maçı var, maç saat kaçta ve hangi kanalda?
14:00 Juventus - Inter hazırlık maçı Yayın Yok
14:00 Darmstadt 98 - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
14:00 Heidenheim - Osnabruck Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
14:00 Karlsruhe - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
14:00 Magdeburg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
15:00 Ç.Rizespor - Pyramids hazırlık maçı Yayın Yok
15:00 Chelsea - Milan hazırlık maçı Yayın Yok
16:00 Leeds United - Leipzig hazırlık maçı Red Bull TV
16:00 E.Frankfurt - Hull City hazırlık maçı Yayın Yok
17:00 Bandırmaspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
18:00 Manchester Utd - PSG hazırlık maçı Yayın Yok
19:00 Sivasspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Ümraniyespor - Mardin 1969 Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:00 Trabzonspor - Göztepe Jübile Maçı Yayıncı Belli Değil
21:00 Galatasaray - Villarreal hazırlık maçı TV100
21:00 PSV - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie S Sport Plus
21:30 Wolfsburg - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
21:30 Antalyaspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
22:00 Barcelona - Nottingham Forest hazırlık maçı Yayın Yok
23:00 Udinese - Barcelona hazırlık maçı Yayın Yok
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