Emekliye müjde saat 10:00'da geldi! 3.552 TL fark ödemesi o tarihte yatacak: 23.552 TL taban maaş alanlar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş farkı ödemelerinde geri sayım başladı. En düşük emekli aylığını 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselten düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte zam resmiyet kazanırken, şimdi gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme takvimine çevrildi. Temmuz ayında maaşlarını eski taban tutar üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın tek seferde hesaplara yatırılması bekleniyor. Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren ödeme süreciyle ilgili araştırmalar hız kazanırken, "Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?" ve "3 bin 552 TL fark ödemesi hangi tarihte yapılacak?" soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte SGK'nın emekli maaşı farkı ödemelerine ilişkin son gelişmeler...
En düşük emekli aylığında yapılan artışın yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca emekli bu kez fark ödemelerine odaklandı. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle taban emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükselirken, temmuz ayında maaşlarını 20 bin TL üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 bin 552 TL'lik ödeme farkı oluştu. Şimdi gözler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan ödeme takvimi ve farkların hesaplara yatırılacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Kimler bu ödemeden yararlanacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
Emeklilere 7 Ağustos'ta fark ödemesi yapılacak! Kim ne kadar alacak? İşte hesaplama örnekleri
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emeklinin beklediği fark ödeme tarihi netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Temmuz ayı ödeme dönemine ilişkin taban aylık farklarının 7 Ağustos'ta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Yaklaşık 5,1 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, oluşan farkı banka hesaplarından çekebilecek.
SGK'dan fark ödemesi açıklaması
SGK tarafından yapılan duyuruda, en düşük emekli aylığının Temmuz 2026 ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 TL olarak uygulanması kapsamında oluşan fark ödemelerinin 7 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka veya PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak.
En yüksek fark ödemesi 3 bin 552 TL olacak
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşlar, yasal düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için 20 bin TL taban aylık esas alınarak ödenmişti.
Yeni düzenlemeyle birlikte, ek ödeme dâhil aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilere aradaki fark ayrıca yatırılacak.
Örneğin;
20 bin TL ödeme alan emekli 3 bin 552 TL,
21 bin TL ödeme alan emekli 2 bin 552 TL,
22 bin TL ödeme alan emekli ise 1.552 TL fark alacak.
Dul ve yetim aylığı alanlar da fark alacak
En düşük emekli aylığındaki artış, ölüm aylığı alan hak sahiplerine de yansıyacak. Temmuz ayında eski alt sınırlar üzerinden ödeme alan dul ve yetimler için de fark ödemesi yapılacak.
Yeni taban aylıkları ve ödenecek azami farklar şöyle:
Hak sahibi Eski taban ödeme Yeni taban ödeme En yüksek fark
Emekli aylığı 20.000 TL 23.552 TL 3.552 TL
%75 ölüm aylığı 15.000 TL 17.664 TL 2.664 TL
%50 ölüm aylığı 10.000 TL 11.776 TL 1.776 TL
%25 ölüm aylığı 5.000 TL 5.888 TL 888 TL
Temmuz döneminde bu tutarların altında ödeme alan hak sahiplerine aradaki fark tek seferde hesaplarına yatırılacak.
Yeni emekliler de 23 bin 552 TL uygulamasından yararlanacak
Temmuz ayından sonra emeklilik dilekçesi vererek aylık bağlanan kişiler de yeni taban aylık düzenlemesi kapsamında değerlendirilecek.
Ek ödeme dâhil hesaplanan aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalanlara bu tutar üzerinden ödeme yapılacak. Hesaplanan aylığı taban tutarın üzerinde olanlar ise kendi maaşlarını almaya devam edecek.
Ocak ayında yeni zam gündeme gelecek
Emeklilerin bir sonraki maaş artışı Ocak 2027 döneminde gerçekleşecek. Bu artış, Temmuz-Aralık döneminde oluşacak altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.
Zam oranı doğrudan ödenen taban aylığa değil, emeklinin kök aylığına uygulanacak. Ayrıca ek ödeme tutarı da yeni kök aylık üzerinden yeniden hesaplanacak. Öte yandan en düşük emekli aylığının da Ocak ayında oluşacak zam oranı doğrultusunda yeniden artırılıp artırılmayacağı, yapılacak yasal düzenlemelerle netlik kazanacak.
Fark ödemesi nasıl hesaplanıyor? İşte iki örnek
Örnek 1
Haziran ayında;
Kök aylık: 16.000 TL
Ek ödeme (%4): 640 TL
Toplam aylık: 16.640 TL
Hesaba yatırılan tutar: 20.000 TL
Temmuz zammı sonrası;
Yeni kök aylık: 18.841,60 TL
Ek ödeme: 753,66 TL
Toplam aylık: 19.595,26 TL
Bu emekliye maaş gününde 20 bin TL ödendi. Yeni taban aylık 23 bin 552 TL'ye yükseldiği için 3 bin 552 TL fark ödemesi yapılacak.
Örnek 2
Haziran ayında;
Kök aylık: 19.000 TL
Ek ödeme (%4): 760 TL
Toplam aylık: 19.760 TL
Hesaba yatırılan tutar: 20.000 TL
Temmuz zammı sonrası;
Yeni kök aylık: 22.374,40 TL
Ek ödeme: 894,98 TL
Toplam aylık: 23.269,38 TL
Bu emeklinin maaşı yeni taban aylığın altında kaldığı için 282,62 TL fark ödemesi hesaplanacak. 7 Ağustos'ta yapılacak ödemelerle birlikte en düşük emekli aylığı düzenlemesinden yararlanan tüm hak sahiplerinin Temmuz dönemine ait eksik ödemeleri tamamlanmış olacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.