Sigaraya zam mı geldi, kaç lira? En düşük fiyatlı sigara ne kadar oldu? 6 Ağustos 2026 güncel fiyatları
Sigara fiyatlarında peş peşe gelen zamların ardından yeni fiyat listeleri yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın duyurduğu son fiyat artışıyla birlikte hafta başından bu yana üç farklı sigara grubunda fiyatlar güncellendi. Yapılan son zamların ardından bazı ürünlerde paket fiyatı 140 TL'ye kadar yükselirken, sarmalık tütünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 150 TL oldu. Tütün ürünlerini kullanan vatandaşlar, "Sigaraya zam mı geldi?", "En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?" ve "Yeni fiyatlar hangi tarihten itibaren geçerli?" sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Ağustos 2026 itibarıyla güncel sigara fiyatları ve zamlı fiyat listesi...
Tütün ürünlerinde fiyat artışları hız kesmeden devam ediyor. Hafta başından bu yana farklı sigara gruplarında art arda açıklanan zamların ardından, pazarın en çok tercih edilen markalarından birinde daha fiyatlar yükseldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurulan yeni listeye göre, en pahalı sigara 140 TL'ye ulaşırken sarmalık tütün fiyatı 150 TL olarak güncellendi. Zamların yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketiciler güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. Peki hangi sigara grubuna zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
6 AĞUSTOS SİGARA FİYATLARI ZAMLANDI MI?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sigara fiyatlarında yeni bir artış olduğunu duyurmuştu. Ağustos ayında sigara fiyatlarına yapılan artışa bir yenisi daha eklendi.
Son yapılan artışla beraber pazarın en yüksek fiyatları sigara grubunda en düşük sigara fiyatı 120 TL olurken en yüksek sigara fiyatı ise 140 TL olarak güncellendi. Sarmalık Kıyılmış Tütün sigara fiyatı ise 150 TL’ye ulaştı.
Sigaranın sağlık üzerindeki etkileri
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar Halis, sigara kullanımının başta akciğerler ve kalp-damar sistemi olmak üzere vücuttaki birçok organı olumsuz etkilediğini belirtti.
Halis, sigara kullanımının akciğer kanseri, kalp krizi, felç, nefes darlığı, öksürük ve efor kapasitesinde azalma gibi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Sigaranın farklı kanser türleri ile diş ve diş eti hastalıklarının görülme riskini de artırabildiğini söyledi.
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