Sigaraya zam mı geldi, kaç lira? En düşük fiyatlı sigara ne kadar oldu? 6 Ağustos 2026 güncel fiyatları

Tütün ürünlerinde fiyat artışları hız kesmeden devam ediyor. Hafta başından bu yana farklı sigara gruplarında art arda açıklanan zamların ardından, pazarın en çok tercih edilen markalarından birinde daha fiyatlar yükseldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurulan yeni listeye göre, en pahalı sigara 140 TL'ye ulaşırken sarmalık tütün fiyatı 150 TL olarak güncellendi. Zamların yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketiciler güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. Peki hangi sigara grubuna zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...