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Kayseri TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, takvim belli oldu mu?

Kayseri TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, takvim belli oldu mu?

10:103/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ tarafından Kayseri Hacılar Aşağı Mahallesi'nde yapımına başlanan 351 sosyal konut tamamlandı. Hak sahiplerine anahtar teslimleri yapılıyor. İşte TOKİ konutları teslim takvimi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kayseri Hacılar Aşağı Mahallesi'nde yapımına başlanan 351 sosyal konut tamamlandı.

Kayseri TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, takvim belli oldu mu?

Tamamlanan konutlar, 18 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında teslim ediliyor.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Modern projede, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan 333 adet 2+1 ve 214 adet 3+1 olmak üzere toplam 547 daire yer alıyor. Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.

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