Modern projede, farklı aile ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan 333 adet 2+1 ve 214 adet 3+1 olmak üzere toplam 547 daire yer alıyor. Mimari yapısıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek proje, sadece barınma imkânı sunmakla kalmayıp sosyal yaşamı destekleyen zengin donatılarıyla da dikkat çekiyor.