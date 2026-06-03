2025-2026 eğitim-öğretim yılının 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek olmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli için heyecanlı bir bekleyiş başladı. İkinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerine kavuşacak olan öğrenciler, bir yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını görmeye hazırlanıyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte ders notları, sınav sonuçları ve sözlü sınav ortalamaları gibi detayları merak eden öğrenci ve veliler, karne notu sorgulaması yapmak amacıyla MEB'in e-Okul sistemine yoğun bir şekilde giriş yapmaya başladı. Dönem sonu not durumunu erkenden öğrenmek ve tatil planlarına bu doğrultuda yön vermek isteyen aileler için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, şu günlerde en çok ziyaret edilen dijital platform haline geldi.