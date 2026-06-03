Okulların 26 Haziran’da kapanacak olmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerde karne heyecanı başladı. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ders not ortalamalarını merak eden öğrenciler, e-Okul MEB sistemi üzerinden karne notu bilgilerini sorgulamaya başladı. Veliler de çocuklarının dönem sonu başarı durumunu öğrenmek için e-Okul karne notları sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor.
2025-2026 eğitim-öğretim yılının 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek olmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve veli için heyecanlı bir bekleyiş başladı. İkinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerine kavuşacak olan öğrenciler, bir yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını görmeye hazırlanıyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte ders notları, sınav sonuçları ve sözlü sınav ortalamaları gibi detayları merak eden öğrenci ve veliler, karne notu sorgulaması yapmak amacıyla MEB'in e-Okul sistemine yoğun bir şekilde giriş yapmaya başladı. Dönem sonu not durumunu erkenden öğrenmek ve tatil planlarına bu doğrultuda yön vermek isteyen aileler için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, şu günlerde en çok ziyaret edilen dijital platform haline geldi.
E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
e-OKUL KARNE NOTLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
Karne notları genellikle karnelerin dağıtılacağı cuma günü sabahı e-Okul sistemine yüklenir ve görüntülenebilir.
e-OKUL KARNE NOTLARI NASIL GÖRÜLÜR?
Adım adım e-Karne görüntüleme işlemi şu şekildedir:
Tarayıcıdan e-Okul’a Giriş Yapın:
https://eokul.meb.gov.tr adresine gidin.
Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Seçin:
Açılan sayfada “Veli Bilgilendirme Sistemi” sekmesine tıklayın.
Öğrenci Bilgilerini Girin:
Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme erişim sağlayın.
Not Bilgisi Sekmesine Tıklayın:
Ana menüde yer alan “Not Bilgisi” bölümünden dönem içinde girilmiş sınav notlarını ve dönem sonu notlarını görebilirsiniz.
e-Karne Sekmesine Ulaşın:
Sol alt köşedeki “e-Karne” sekmesine tıklayarak dijital karnenizi açabilirsiniz. Karne raporu açılmıyorsa tarayıcıdaki pop-up engelleyici özelliğini devre dışı bırakın.
e-OKUL KARNE NE ZAMAN AÇILIYOR?
e-Karne, genellikle karne haftasının son günü olan cuma sabahı sistem üzerinden erişime açılır. Öğrenciler ve veliler, aynı gün sabah saatlerinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karne bilgilerine ulaşabilir.
e-OKUL NE ZAMAN KAPANIR??
e-Okul sisteminde not girişleri, karne haftasından birkaç gün önce sona ermektedir. Bu tarihten sonra öğretmenler not girişinde bulunamaz ancak öğrenciler ve veliler sistem üzerinden karne ve not bilgilerini görüntülemeye devam edebilir.
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.
E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.