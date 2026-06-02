Tütün dumanının sağlık üzerindeki etkileri





Sağlık Bakanlığı, tütün dumanında çok sayıda zararlı ve kanserojen kimyasal madde bulunduğunu belirtiyor. Sigara kullanımının başta akciğer kanseri olmak üzere çeşitli kalp ve solunum yolu hastalıklarıyla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.





Ayrıca pasif içiciliğin de sağlık açısından risk oluşturduğu, özellikle çocukların, bebeklerin ve hamilelerin tütün dumanına maruz kalmaması gerektiği vurgulanıyor.