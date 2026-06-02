Sigara fiyatlarına ilişkin son gelişme milyonlarca tüketicinin gündemine oturdu. Bir sigara grubuna yapılan 5 TL'lik zam sonrası güncel sigara fiyatları yeniden şekillenirken, en ucuz ve en pahalı sigaranın ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki sigara zammı sonrası fiyatlar hangi seviyeye yükseldi? 2 Haziran itibarıyla güncellenen listeyle birlikte en düşük ve en yüksek fiyatlı ürünler belli oldu.
Sigara fiyatlarına ilişkin yeni bir zam kararı açıklandı. Yapılan fiyat güncellemesinin ardından en ucuz ürünün fiyatı 105 TL seviyesine yükseldi.
Bir sigara grubunda fiyatlar güncellendi
Sigara zammı, tütün ürünleri kullanıcılarının gündemindeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubundaki ürünlere 5 TL zam uygulandığını duyurdu.
Açıklamanın ardından güncel sigara fiyatları yeniden araştırılmaya başlandı.
Zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu?
Paylaşılan bilgilere göre zamlı fiyatlar yürürlüğe girerken, ilgili ürün grubunda fiyatlar da güncellendi.
Öne çıkan fiyat değişiklikleri şöyle:
Ürünlere 5 TL zam yapıldı.
En ucuz sigaranın fiyatı yaklaşık 105 TL seviyesine yükseldi.
En yüksek fiyatlı ürünlerin satış fiyatı ise 120 TL seviyesine çıktı.
Güncel fiyat listeleri takip ediliyor
Sigara kullanıcıları, zam kararının ardından güncel fiyat listelerini takip etmeyi sürdürüyor. Özellikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları internet ortamında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Sektör temsilcilerinden gelecek yeni açıklamalar ve olası fiyat değişiklikleri de yakından izleniyor.
Tütün dumanının sağlık üzerindeki etkileri
Sağlık Bakanlığı, tütün dumanında çok sayıda zararlı ve kanserojen kimyasal madde bulunduğunu belirtiyor. Sigara kullanımının başta akciğer kanseri olmak üzere çeşitli kalp ve solunum yolu hastalıklarıyla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.
Ayrıca pasif içiciliğin de sağlık açısından risk oluşturduğu, özellikle çocukların, bebeklerin ve hamilelerin tütün dumanına maruz kalmaması gerektiği vurgulanıyor.