Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman? 15 bin personel alımı hangi branşta olacak, kadro dağılımı nasıl?

Adliye ve cezaevlerinde görev almak isteyen binlerce adayın gözü kulağı resmi açıklamalara çevrilmişken, uzun süredir beklenen Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı müjdesi için ilk somut adımlar atılmaya başlandı. Büyük bir istihdam kapısı açacak olan bu ilan kapsamında, Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çok sayıda branşta personel istihdamı yapılması bekleniyor. Kamuda kariyer hedefleyen gençlerin merakla takip ettiği personel alımı kadro dağılımına ilişkin Bakan Akın Gürlek konuştu. Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla adliyelerin, ceza infaz kurumlarının ve merkez teşkilatının personel ihtiyacını en kısa sürede karşılayacaklarını belirtti.
2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için resmi ilan takvimine ilişkin Bakan Gürlek şunları söyledi: "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz."
Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "15 bin personel alımı konusunda izin verildi. Bununla ilgili ilana çıkacağız, gerekli aşamalar bekleniyor. İnşallah kısa zamanda komisyon başkanlıkları ilana çıkacak."
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan ise henüz yayımlanmadı. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımına yönelik branş dağılımı resmi olarak açıkladı. Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.