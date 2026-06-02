Enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. Her ay düzenli olarak açıklanan TÜİK enflasyon rakamları öncesinde Mayıs ayı verilerinin yayımlanacağı tarih merak konusu oldu. Özellikle ekonomik gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca vatandaş, Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı günü araştırırken, gözler bir kez daha resmi açıklamaya çevrildi. İşte ayrıntılar...

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak. Açıklanacak olan veri sonrasında 5 aylık enflasyon verisi netleşmiş olacak.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YÜZDE KAÇ? TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan yüzde 23,82’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43’e yükseldi.