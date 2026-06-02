Türkiye’nin il olmaya aday ilçeleri hangileri? Hangi bölgeden kaç ilçe liste var?

G: 2/06/2026, Salı
<p>Türkiye'de yeni iller hangi ilçeler olacak? İşte İl olması beklenen ilçeler listesi.</p><p><br></p>
İl olmaya aday ilçeler listesi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre il olmaya aday görülen ilçeler ortaya çıktı. Bir vatandaşın 'İl olmak istiyoruz' çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsi il olmak için sıraya girdiler." yanıtını vermişti. TÜİK tarafından açıklanan veriler, ilçelerin il olma potansiyelini teknik olarak ortaya koymaktadır. TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre, nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez. Öte yandan bir ilçenin resmi olarak il statüsü kazanması, TBMM'ye sunulacak bir kanun teklifinin kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hukuken gerçekleşebilir. İşte bağlı bulundukları illerden ayrılarak il statüsü kazanması beklenen ilçeler listesi.

Türkiye'de bir ilçenin il statüsüne yükseltilebilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ilgili bakanlıklar tarafından belirlenen bazı katı kriterler bulunmaktadır. Coğrafi ve demografik olarak haritayı değiştirecek bu kriterler söz konusudur. Nüfus yoğunluğu, il merkezine olan uzaklığı ve ekonomik hinterlandı ile öne çıkan, Türkiye'nin yeni ili olmaya en güçlü aday gösterilen ilçeler nüfuslarına göre şu şekildedir:

Vatandaşların gündeminde. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli "Cumhuriyet'in 100'ncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır.

Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri ile 19 yeni il, 27 ilçe için sinyal verdi. Bahçeli'nin bu çıkışına iktidar kanadından olumlu cevap gelmişti.

Hangi ilçeler il olmaya aday?

Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. yıldönümünde Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkarılması gerektiğine dair açıklaması ve bu bağlamda yapılan değerlendirmelerde, il olabilecek ilçeler hakkında spekülasyonlar ve öneriler bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.

İl olmaya aday gösterilen ilçeler arasında Polatlı, Yüksekova, Kahta, Midyat, Siverek, Ergani, Cizre, ve Nazilli yer alıyor​​. İşte il olmaya en yakın ilçelerimiz şunlar:

Hakkari Yüksekova nüfusu 121.314

Mardin Midyat nüfusu 125.791

Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 132.36


Ankara Polatlı nüfusu 131.894

Adıyaman Kahta nüfusu 136.769

Adana Kozan, nüfusu 132 bin 572

Ordu Ünye nüfusu 135 bin 914

Diyarbakır Ergani nüfusu 141.098

Konya Ereğli nüfusu 158 bin 10

Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 157.136

Şırnak Cizre nüfusu 166 bin 290

Aydın Nazilli nüfusu 162 bin 156

Balıkesir Bandırma nüfusu 169.476

Van Erciş nüfusu 169 bin 40

Balıkesir Edremit nüfusu 176 bin 251

Zonguldak Ereğli nüfusu 173 bin 884

Manisa Akhisar nüfusu 181 bin 472

Hatay İskenderun nüfusu 228 bin 149

Antalya Manavgat nüfusu 266 bin 480

Şanlıurfa Siverek nüfusu 277 bin 399

Tekirdağ Çorlu nüfusu 306 bin 939

Bursa İnegöl nüfusu 306 bin 4

Mersin Tarsus nüfusu 358 bin 510

Antalya Alanya nüfusu 361 bin 873

