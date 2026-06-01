Adli tatil yaklaşırken gözler mahkemelerde: Adli tatil ne zaman başlıyor? Hangi davalar devam edecek? İşte 2026 adli tatil takvimi

2026 adli tatil süreciyle ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. Adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri ile bu dönemde görülmeye devam edecek dava türleri yeniden gündeme geldi.

Adli tatil 2026’da ne zaman başlayacak?

Adli tatil 2026 yılında 20 Temmuz’da başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek. Türkiye’de her yıl uygulanan adli tatil sürecinin ardından yeni adli yıl, 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle devam eden davaları bulunan vatandaşlar, avukatlar ve yargı mensupları adli tatil takvimine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Adli tatil süresince mahkemeler tamamen kapanmıyor ancak birçok dava ve duruşma erteleniyor ya da sınırlı şekilde yürütülüyor.

Adli tatilde hangi davalar görülüyor?

Adli tatil döneminde yalnızca kanunen “ivedi” ve “zorunlu” kabul edilen dava ve işlemler görülmeye devam ediyor. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla sürdürülen işlemler kapsamında bazı başvurular değerlendiriliyor.

Adli tatilde görülmeye devam eden başlıca dava ve işlemler şöyle:

İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri

Nafaka davaları ve nafaka artırımı işlemleri

İşçi alacaklarıyla ilgili acil işlemler

Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri

Delil tespiti ve keşif işlemleri

İcra ve iflas işlemlerindeki acil dosyalar

Nöbetçi mahkemelerin görev alanındaki işlemler

Bu kapsam dışında kalan çok sayıda dava ve duruşma ise adli tatilin sona ermesinin ardından yeniden görülmeye başlanıyor.

Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlayacak