Adli tatil yaklaşırken gözler mahkemelerde: Adli tatil ne zaman başlıyor? Hangi davalar devam edecek? İşte 2026 adli tatil takvimi

Adli tatil 2026 tarihleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. “Adli tatil ne zaman başlayacak?”, “Mahkemeler kapanacak mı?”, “Adli tatilde hangi davalar görülüyor?” soruları özellikle devam eden dava süreçleri bulunan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye’de her yıl uygulanan adli tatil döneminde birçok dava ertelenirken, nafaka, tutukluluk incelemesi, ihtiyati tedbir ve acil icra işlemleri gibi bazı yargı süreçleri devam ediyor. İşte 2026 adli tatil başlangıç tarihi, biteceği gün ve adli tatilde görülen davalara ilişkin tüm detaylar…
Adli tatil 2026’da ne zaman başlayacak?
Adli tatil 2026 yılında 20 Temmuz’da başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek. Türkiye’de her yıl uygulanan adli tatil sürecinin ardından yeni adli yıl, 1 Eylül itibarıyla başlayacak.
Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle devam eden davaları bulunan vatandaşlar, avukatlar ve yargı mensupları adli tatil takvimine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Adli tatil süresince mahkemeler tamamen kapanmıyor ancak birçok dava ve duruşma erteleniyor ya da sınırlı şekilde yürütülüyor.
Adli tatilde hangi davalar görülüyor?
Adli tatil döneminde yalnızca kanunen “ivedi” ve “zorunlu” kabul edilen dava ve işlemler görülmeye devam ediyor. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla sürdürülen işlemler kapsamında bazı başvurular değerlendiriliyor.
- İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri
- Nafaka davaları ve nafaka artırımı işlemleri
- İşçi alacaklarıyla ilgili acil işlemler
- Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri
- Delil tespiti ve keşif işlemleri
- İcra ve iflas işlemlerindeki acil dosyalar
- Nöbetçi mahkemelerin görev alanındaki işlemler
Bu kapsam dışında kalan çok sayıda dava ve duruşma ise adli tatilin sona ermesinin ardından yeniden görülmeye başlanıyor.
Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlayacak
Adli tatilin 31 Ağustos’ta sona ermesinin ardından yeni adli yıl açılışı gerçekleştirilecek. 1 Eylül itibarıyla mahkemeler normal çalışma düzenine dönecek ve duruşma yoğunluğu yeniden başlayacak.