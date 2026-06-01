A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek Dünya Kupası öncesi formda görüntü verdi. Galibiyet gollerini 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan özel mücadeleyi Milliler 4-0 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Milli oyuncu Eren Elmalı kafasına aldığı darbe sonrası 27. dakikada oyuna devam edemedi ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü saat 01.00'de ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.
Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can, Oğuz, Deniz.
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Serafimov, Musliu, Dimoski, Bardhi, Elmas, Atanasov, Churlinov, Miovski, Alimi.
1' A Milli Takım, maçın başlama düdüğünden saniyeler sonra gole çok yaklaştı. Can Uzun'un ceza sahası dışından yaptığı şık vuruş direkten geri döndü.
2' Ay-yıldızlılar aradığı golü erken buldu. Rakip yarı sahadaki baskının ardından ceza alanına çevrilen topu önünde bulan Orkun Kökçü, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
16' Milli Takım farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta gelişen atakta Eren Elmalı'nın pasını alan Can Uzun, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı klas vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
44' Sağ kanattan Miovski’nin yaptığı ortada arka direkte topu kontrol eden Alioski’nin kale önünden yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.
53' Can Uzun’un ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Deniz Gül, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru değiştirdi: 3-0.
70' Ceza sahasına yerden çevrilen topu iyi takip eden Barış Alper Yılmaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı artırdı: 4-0.
Karşılaşma 4-0 sona erdi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.
Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Kuzey Makedonya maçına kaptan olarak çıktı.
Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Kadıköy'de maça çıktı.
Milli takım son olarak 8 Ekim 2021'de 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.