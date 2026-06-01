Milli maçta dikkat çeken karar: İlk kez uygulandı

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında futbol kurallarına ilişkin yeni bir uygulama ilk kez sahaya yansıdı.

Mücadelenin 20. dakikasında Kuzey Makedonya kalecisi Stole Dimitrievski, kale vuruşunda topu belirlenen 5 saniyelik süre içerisinde oyuna sokamadı. Pozisyonu yakından takip eden İspanyol hakem, kural ihlalini tespit ederek oyunu durdurdu.

Yeni düzenleme gereği rakip kalecinin topu elinde veya kontrolünde belirlenen süre içerisinde oyuna sokmaması nedeniyle A Milli Takım lehine köşe vuruşu kararı verildi. Ay-yıldızlı ekip de bu kararın ardından korner kullanarak gol aradı.

Böylece Dünya Kupası öncesinde futbola getirilen yeni kurallardan biri, A Milli Takım'ın maçında ilk kez uygulanarak kayıtlara geçti.







