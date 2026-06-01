Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oldu: Kızı Sümeyye'yi hastanede ziyaret etti

23:511/06/2026, Pazartesi
AA
Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocuğu dünyaya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10'uncu torununun dünyaya gelmesinin ardından Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti, 2017 yılında dünyaya gelen çocuklarına Canan Aybüke, 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarına ise Asım Özdemir ismini vermişti.




