EMEKLİ ZAMMI 2026: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına temmuzda ne kadar zam gelecek? Mayıs enflasyonu ve 6 aylık zam hesabı

Emekli zammı, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin enflasyon verileri doğrultusunda belirlenmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş artışı için ilk dört aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak hesaplandı. Mayıs ayının sona ermesiyle birlikte gözler, açıklanacak yeni enflasyon verilerine çevrildi.





Yılda iki kez zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, ocak-haziran dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre güncelleniyor. Bu nedenle mayıs ve haziran aylarına ilişkin veriler, nihai zam oranının belirlenmesinde kritik önem taşıyor.