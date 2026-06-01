EMEKLİ ZAMMI 2026: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına temmuzda ne kadar zam gelecek? Mayıs enflasyonu ve 6 aylık zam hesabı

Emekli zammı için milyonlarca kişinin beklediği kritik süreçte yeni aşamaya geçildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş artışını belirleyecek 5 aylık enflasyon verisi için geri sayım sürerken, ilk dört ayda kesinleşen yüzde 14,64'lük artışın üzerine ne kadar ekleneceği merak konusu oldu. Peki emekli zammı yüzde kaç olacak, mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak ve uzman beklentilerine göre temmuzda maaşlar ne kadar artabilir?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı için mayıs enflasyonu bekleniyor. İlk dört aylık verilerle yüzde 14,64'lük artış kesinleşirken, nihai oran mayıs ve haziran enflasyonunun ardından netleşecek.
Emekli zammı için mayıs verisi bekleniyor
Emekli zammı, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin enflasyon verileri doğrultusunda belirlenmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş artışı için ilk dört aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak hesaplandı. Mayıs ayının sona ermesiyle birlikte gözler, açıklanacak yeni enflasyon verilerine çevrildi.
Yılda iki kez zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, ocak-haziran dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre güncelleniyor. Bu nedenle mayıs ve haziran aylarına ilişkin veriler, nihai zam oranının belirlenmesinde kritik önem taşıyor.
İlk dört ayın enflasyon oranları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk dört ayında enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:
Ocak: Yüzde 4,84
Şubat: Yüzde 2,96
Mart: Yüzde 1,94
Nisan: Yüzde 4,18
Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.
5 aylık emekli zammı hesaplandı mı?
Mayıs ayı enflasyon verisi henüz açıklanmadığı için 5 aylık enflasyon farkına göre oluşacak emekli zammı resmi olarak hesaplanmış değil.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketindeki beklentilere göre:
Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,89,
Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52
olması öngörülüyor.
Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18,58 seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak zam oranı, açıklanacak resmi verilerin ardından kesinlik kazanacak.
Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun takvimine göre mayıs enflasyonu, 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00'da duyurulacak.
Mayıs ve haziran aylarına ilişkin resmi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı kesin zam oranı belli olacak.