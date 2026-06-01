Bursluluk parası ne kadar? 2026 İOKBS’yı kazananlar ne kadar burs ücreti alacak?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 sınav takvimine göre İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenci bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenmekte. Ocak 2026 - Temmuz 2026 dönemi için geçerli olan burs tutarı güncellendi. İşte MEB İOKBS bursluluk ücretine ilişkin detaylar.
İOKBS'de (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Bu yılki sınav toplam 971.786 öğrencinin katılımıyla; 879 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde yapıldı.
2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığının resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre, İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Sonuç işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet siteleri olan www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden gerçekleştirilecek.
MEB İOKBS BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.
2026 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Ocak 2026 - Temmuz 2026 dönemi için geçerli olan burs tutarı güncellendi. Buna göre İOKBS kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık 2 bin 762 TL ödeme yapılacak. Belirlenen tutar, burs hakkı kazanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için uygulanacak.