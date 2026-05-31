Memur ve emekli milyonlarca kişi, Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını doğrudan etkileyecek Mayıs ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs enflasyonu ile birlikte 2026'nın ilk beş ayına ilişkin enflasyon farkı netleşecek. Açıklanacak rakamlar, memur ve emeklilerin alacağı zam oranına ilişkin önemli ipuçları verirken, gözler şimdi Mayıs ayı enflasyonunun ne kadar geleceğine çevrildi. Haziran verisinin de eklenmesiyle Temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranı belli olacak.