Akaryakıtta büyük indirim müjdesi! Gece yarısı tabelalar bir bir değişecek: İşte güncel fiyatlar

İndirim öncesi güncel fiyatlar





Beklenen bu önemli indirim öncesinde büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları bölgesel olarak farklılık göstermeye devam ediyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 64.32 TL, motorin 67.05 TL ve LPG 33.89 TL seviyelerinden alıcı bulurken; İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 64.18 TL, motorin 66.91 TL ve LPG 33.29 TL'den işlem görüyor. Başkent Ankara'daki istasyonlarda sürücüler benzine 65.29 TL, motorine 68.16 TL ve LPG'ye 33.87 TL öderken; İzmir'de ise güncel fiyatlar benzin için 65.57 TL, motorin için 68.43 TL ve LPG için 33.69 TL olarak tabelalara yansıyor.