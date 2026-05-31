Akaryakıtta büyük indirim müjdesi! Gece yarısı tabelalar bir bir değişecek: İşte güncel fiyatlar

Milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı akaryakıt tabelalarına çevrilmişken, sürücülerin yüzünü güldürecek büyük indirim haberi geldi. Küresel petrol piyasalarında son günlerde yaşanan sert dalgalanmalar ve fiyatların hızla gerilemesi, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarında da ciddi bir düşüşün önünü açtı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte hem benzin hem de motorin fiyatlarında indirim dalgası geliyor. İşte detaylar.
Global petrol piyasalarında yaşanan aşağı yönlü hareketliliğin ardından, araç sahiplerinin bir süredir beklediği indirim haberi şekillendi. Sektör kaynaklarından elde edilen son verilere göre, 1 Haziran Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında kapsamlı bir düşüş yaşanması planlanıyor.
Pompaya yansıyacak rakamlar netleşiyor
Gerçekleşmesi beklenen bu yeni düzenleme doğrultusunda, benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL tutarında önemli bir indirime gidileceği öngörülüyor.
Halihazırda devrede olan Eşel Mobil Sistemi kuralları gereğince, öngörülen toplam indirim miktarının yaklaşık dörtte birlik kısmının doğrudan tüketiciye yansıması bekleniyor.
Küresel piyasalardaki düşüşler belirleyici oldu
İç piyasada yaşanacak bu fiyat revizyonunun temel tetikleyicisi, uluslararası enerji borsalarında gözlemlenen sert düşüş eğilimleri oldu. Rafineri çıkış maliyetlerini doğrudan belirleyen küresel göstergelerden Brent petrol, geride bıraktığımız haftayı 91,12 dolar seviyesinden kapatarak dikkat çekti.
Eş zamanlı olarak Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 87,36 dolar bandına kadar geriledi. Küresel piyasalarda maliyetlerin bu denli aşağı çekilmesi, yurtiçindeki akaryakıt ürünlerinde de söz konusu indirimin önünü açmış oldu.
İndirim öncesi güncel fiyatlar
Beklenen bu önemli indirim öncesinde büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları bölgesel olarak farklılık göstermeye devam ediyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 64.32 TL, motorin 67.05 TL ve LPG 33.89 TL seviyelerinden alıcı bulurken; İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 64.18 TL, motorin 66.91 TL ve LPG 33.29 TL'den işlem görüyor. Başkent Ankara'daki istasyonlarda sürücüler benzine 65.29 TL, motorine 68.16 TL ve LPG'ye 33.87 TL öderken; İzmir'de ise güncel fiyatlar benzin için 65.57 TL, motorin için 68.43 TL ve LPG için 33.69 TL olarak tabelalara yansıyor.