Türkiye - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, maç saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Peki Türkiye - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde turnuva öncesindeki son durumunu görmek ve kadro planlamasını şekillendirmek amacıyla sahaya çıkacak.
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının ayrıntıları netleşti. Buna göre karşılaşma 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da oynanacak.
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu’nda, Kadıköy’de oynanacak Türkiye–Kuzey Makedonya karşılaşması futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Mücadele, canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Türkiye - Kuzey Makedonya Maçı Biletleri Ne Kadar?
Fenerium Alt Tüm Bloklar - ₺1.500,00
Maraton Alt Tüm Bloklar - ₺1.500,00
Fenerium Üst Tüm Bloklar - ₺1.000,00
Maraton Üst Tüm Bloklar - ₺1.000,00
Kuzey Kale Arkası - ₺750,00
Spor Toto Kale Arkası - ₺750,00
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI
14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (TSİ 07.00)
20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (TSİ 06.00)
26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (TSİ 05.00)
A Milli Takım aday kadrosunda kimler var?
Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir).