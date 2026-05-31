Emekli maaş zammı düğüm çözülüyor: Merkez Bankası tahmini sonrası hesaplar sil baştan! 2026 Temmuz emekli memur zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin temmuz zammı, ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek. Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammına ilişkin beklentiler netleşmeye başlarken, Ankara kulislerinde seyyanen zam ve refah payı tartışmaları yeniden hız kazandı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaptığı değerlendirmede, mevcut enflasyon verileri ve piyasa beklentileri doğrultusunda zam oranı açıkladı. Peki emekli maaşı 2026 temmuz zammına ilişkin detaylar.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre ocak, şubat ve mart aylarında oluşan yüzde 10,04’lük kümülatif artışa nisan ayındaki yüzde 4,18’lik enflasyonun eklenmesiyle toplam artış oranı yüzde 14,64 seviyesine çıktı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, seyyanen zam ve refah payı konusunun da gündemde olup olmadığını açıkladı. İşte emekli maaşı zammına ilişkin son kulisler.
Karakaş, yasal düzenleme gereği emekli maaşlarının bir önceki altı aylık TÜFE oranına göre güncellendiğini belirterek, maaşların son halinin önümüzdeki süreçte netleşeceğini ifade etti.
Karakaş, "Maaşların son şeklini alacağı o kritik viraja şurada iki aydan az bir zaman kaldı. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü ilan edilecek olan mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte, emekli maaş güncellemesi iyice belirginleşecektir" dedi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışı ne kadar olacak, temmuz zammı yüzde kaç?
Karakaş, bu oranla birlikte Bağ-Kur emeklilerinin maaş güncellemesinin şimdiden kesinleştiğini ifade etti. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,89, haziran ayı beklentisi ise yüzde 1,52 olarak öngörüldü. Bu beklentilere göre hesaplama yapan Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışının yüzde 18,58 seviyesine ulaşabileceğini belirtti.
Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Karakaş, "TÜİK mayıs ayında 1,50 ve haziran ayında 1,50 oranında rakamlar açıklasa bile, neticede karşımıza %18’i aşan (%18,10 oranında) bir güncelleme çıkmaktadır.
Sınır boylarındaki savaş durumunu, dış faktörleri ve TÜİK’in önceki açıklamalarından kaynaklanan öngörülerimizi harmanladığımız en kötü senaryoda ise; anılan emeklilerin maaş güncellemesinin %17,5’tan az ve %19,5’tan fazla olamayacağını tahmin etmekteyim" ifadelerini kullandı.
Emekli maaşlarına seyyanen zam ve refah payı olacak mı?
Karakaş, Merkez Bankası verileri ile ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının tahminleri birlikte değerlendirildiğinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 17,5 ila yüzde 19,5 bandında olacağını söyledi.
Temmuz ayında refah payı ya da seyyanen zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmede de bulunan Karakaş, Ankara kulislerinden aldığı bilgilerin bu konuda olumlu olmadığını söyledi.