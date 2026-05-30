Trendyol Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Trabzonspor, yeni sezonda hem zirve yarışında yer almak hem de Avrupa'da kalıcı olmak adına transfer piyasasını adeta kasıp kavuruyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin hazırladığı rapor doğrultusunda hareket edecek bordo-mavili yönetim hem kadroda önemli değişikliklere gidecek hem de belirlenen mevkiler için transfer çalışmalarını hızlandıracak.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen bordo-mavililer, hızlı bir giriş yaparak renklerine bağladığı 3 iddialı ismin ardından, dünya çapında ses getirecek bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Karadeniz fırtınasının transfer politikası taraftarları heyecanlandırırken, futbol kamuoyunda Trabzonspor’un resmi gelenler ve gidenler listesi en çok merak edilen konuların başında yer alıyor.
Trabzonspor kimleri transfer etti?
Ernest Muçi'nin bonservisini alan, Ruslan Malinosvkyi ve Thierry Karadeniz'le anlaşan Trabzonspor'un, Benfica forması giyen sağ bek Sidny Lopes Cabral transferinde de sona geldiği iddia edildi.
Süper Lig'de geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavili ekip, gelecek sezon öncesinde dördüncü transferi geri için geri sayıma geçti.
Geçen sezon Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin bonservisini alan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Genoa ile sözleşmesi biten Ruslan Malinosvkyi ve Köln altyapısından yetişen Thierry Karadeniz'i kadrolarına kattıklarını açıklamıştı.
Doğan daha önce katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, "Ruslan Malinovskyi’yi bünyemize kattık. Takıma katkı sağlayacak bir isim. Thierry Karadeniz transferi de bitti, o da imzaladı" ifadelerini kullanmıştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekip, sağ bek bölgesini Benfica'dan güçlendirecek. Record'da yer alan habere göre Trabzonspor, Portekiz ekibinin 23 yaşındaki sağ beki Sidny Lopes Cabral için anlaşma sağladı.
Haberde iki kulübün 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bedelle anlaştığı belirtildi. Transfer için sadece Trabzonspor'un oyuncuyla anlaşması gerektiği aktarıldı.
Cabral, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yeşil Burun Adaları'nın kadrosuna dahil edilmişti. Geride kalan sezonda Benfica'da 28 maça çıkan genç sağ bek, 6 gol ve 6 asist kaydetti. Cabral kariyerinde daha önce Estrela, Viktoria Köln, Rot-Ewss Erfurt, Helsingborg ve Twente'de oynamıştı.
Bordo-mavili takımda sezon boyunca farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen oyuncuların büyük bölümüyle yolların ayrılması bekleniyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda bazı futbolculardan kendilerine kulüp bulmaları istenecek, bazı oyuncuların ise mevcut kulüpleriyle yeniden anlaşması ya da sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesi gündeme gelecek. Yönetimin, kadroda düşünülmeyen isimlerle ilgili süreci kısa sürede netleştirmesi bekleniyor.