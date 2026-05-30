Trendyol Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Trabzonspor, yeni sezonda hem zirve yarışında yer almak hem de Avrupa'da kalıcı olmak adına transfer piyasasını adeta kasıp kavuruyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin hazırladığı rapor doğrultusunda hareket edecek bordo-mavili yönetim hem kadroda önemli değişikliklere gidecek hem de belirlenen mevkiler için transfer çalışmalarını hızlandıracak.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen bordo-mavililer, hızlı bir giriş yaparak renklerine bağladığı 3 iddialı ismin ardından, dünya çapında ses getirecek bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Karadeniz fırtınasının transfer politikası taraftarları heyecanlandırırken, futbol kamuoyunda Trabzonspor’un resmi gelenler ve gidenler listesi en çok merak edilen konuların başında yer alıyor.