Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şehidin var Türkiye! Kazada yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün kurtarılamadı

Şehidin var Türkiye! Kazada yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün kurtarılamadı

17:3630/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Şehadet haberini Bakan Çiftçi verdi
Şehadet haberini Bakan Çiftçi verdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara-Niğde Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Ankara-Niğde Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Olayın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ergün için yoğun tedavi süreci başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığında görevli Otoyol Tim Komutanı olan şehit Astsubay Üstçavuş Ergün, daha önce İHA muhabirlerinin gerçekleştirdiği ve Jandarma Otoyol Timleri’nin karayollarındaki hizmetlerini konu alan özel haberde yer alarak bilgilendirmelerde bulunmuştu.


#Mustafa Çiftçi
#şehit
#Jandarma Astsubay Üstçavuş
#Yusuf Ergün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşeron işçiye kadro ne zaman? 100 bin taşeron işçiyi kadroya alımında son durum nedir?