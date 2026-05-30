EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşları için yeni senaryo: Temmuz zammında son viraja girildi

Milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş zammı için geri sayım sürerken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı mayıs enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak yeni veriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek ve temmuz zammına ilişkin tablo daha da belirgin hale gelecek.
Temmuz zammı için kritik süreç devam ederken, emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek mayıs enflasyon verisi bekleniyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve zam hesaplamalarında önemli bir aşama tamamlanmış olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da duyuracak. Böylece emekli ve memurların maaş artışında dikkate alınacak 5 aylık enflasyon oranı ortaya çıkmış olacak. Ocak, şubat, mart ve nisan ayı verileri dikkate alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64 oranındaki artış şimdiden kesinleşmiş durumda bulunuyor. Kesin zam oranı ise mayıs ve haziran ayı verilerinin ardından netleşecek.
Emekliler İçin Beklenen Zam Oranı Yüzde 18,58
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan beklentilere göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon oranı yüzde 18,58 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam da bu oran üzerinden hesaplanacak.
Olası Zam Senaryosunda Maaşlar Ne Kadar Olacak?
Yüzde 18,58'lik artışın gerçekleşmesi durumunda bazı emekli maaşlarında oluşabilecek yeni seviyeler şöyle:
*20.000 TL emekli maaşı: 23.716 TL*25.000 TL emekli maaşı: 29.645 TL*30.000 TL emekli maaşı: 35.574 TL
En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Bekleniyor
En düşük emekli aylığında yapılabilecek olası artış da gündemdeki yerini koruyor.
Mevcut taban aylığın 20 bin TL olduğu varsayımıyla, yüzde 18,58'lik artış uygulanması halinde en düşük emekli maaşı 23 bin 716 TL seviyesine yükselebilecek. Ancak taban aylıkta artış yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Nihai kararın zam oranlarının kesinleşmesinin ardından verilmesi bekleniyor.
Kök Maaş Detayı Önem Kazanıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranı kök maaşlar üzerinden uygulanıyor. Bu nedenle kök maaşı düşük olan emekliler açısından taban aylık düzenlemesi büyük önem taşıyor. Temmuz ayında açıklanacak düzenlemelerde yalnızca enflasyon farkı değil, en düşük emekli maaşına yönelik olası adımlar da yakından takip edilecek.
Memur ve Memur Emeklileri İçin Farklı Hesaplama
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı dikkate alınarak belirleniyor. Merkez Bankası beklentilerine göre 6 aylık dönemde oluşacak enflasyon farkının yüzde 6,83 seviyesinde olması bekleniyor. Toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında yaklaşık yüzde 14,31 oranında zam alabileceği öngörülüyor.