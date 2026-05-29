AGS geç başvuru son durum! AGS geç başvuruları ne zaman alınacak, tarihler açıklandı mı?

14:2029/05/2026, Cuma
G: 30/05/2026, Cumartesi
AGS başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler geç başvuru tarihlerine çevrildi. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, AGS için ek başvuru hakkı tanınıp tanınmayacağını merak ediyor.

AGS’de başvuru süreci sona erdi. Süreyi kaçıran adaylar ise geç başvuru takvimine odaklanmış durumda. Geç başvuruların ne zaman alınacağı sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

AGS SON BAŞVURU TARİHİ 2026

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Haziran 2026 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 3 Haziran 2026 tarihinde ödenir.)

Sınav ücreti her bir oturum için 800 TL olup, geç başvuru yapan adaylar 1.200 TL'lik ödeme yapacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-MEB-AGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz ile başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2026 AGS NE ZAMAN?

MEB-AGS 2026 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 12 Ağustos 2026'da açıklanacak.

