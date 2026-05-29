Dünyanın altın haritası yeniden şekilleniyor. Son yıllarda merkez bankalarının peş peşe yaptığı alımlar, küresel altın rezervlerinde dikkat çekici değişimlere yol açtı. Özellikle ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin arttığı dönemde birçok ülke kasasını altınla doldurmayı tercih ederken, rezervlerini en hızlı artıran ülkeler de ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu yarış sadece ekonomik güvence arayışı değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin yeniden kurulmasının da bir göstergesi. Peki altın stoklarını artırarak öne çıkan ülkeler hangileri ve bu değişim dünya ekonomisini nasıl etkileyecek?

1 /6 Küresel ekonomide yaşanan jeopolitik gerilimler ve enflasyonist baskılar, merkez bankalarını güvenli liman olan altına yönlendirirken "dünyanın altın haritası" da yeniden şekilleniyor. Batı merkezli finansal sistemlerin ve rezerv para birimlerinin yarattığı riskleri minimize etmek isteyen bu ülkeler, fiziksel altın alımlarını rekor seviyelere ulaştırarak ekonomik egemenliklerini güçlendiriyor. Gelişmekte olan piyasaların bu agresif alım stratejisi, geleneksel olarak altın rezervlerini elinde bulunduran Batılı güçlerin dengesini sarsarken, küresel finans sisteminde güç dengelerinin de batıdan doğuya doğru kaydığının en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

2 /6 En çok altın rezervine sahip ülkeler hangileridir? 2026'nın ilk çeyreğinde net 244 ton altın alımı gerçekleşti. Bu da beş yıllık çeyrek ortalamasının üzerinde kaydedildi. Dünya Altın Konseyi ve IMF verilerinden alınan bilgilere göre, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla en çok altın rezervine sahip ilk 10 ülke şöyle:

3 /6 ABD: 8 bin 134 Ton - Toplam rezervin yüzde 69'u Almanya: 3 bin 350 Ton - Toplam rezervin yüzde 69'u

4 /6 İtalya: 2 bin 452 Ton - Toplam rezervin yüzde 66'sı Fransa: 2 bin 437 Ton - Toplam rezervin yüzde 66'sı

5 /6 Çin: 2 bin 313 Ton - Toplam rezervin yüzde 9'u Rusya: 2 bin 311 Ton - Toplam rezervin yüzde 29'u İsviçre: 1 bin 040 Ton - Toplam rezervin yüzde 7'si