Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından ilçenin birçok noktasında toprak kaymaları meydana gelirken, bazı yollar güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Kayan toprak kütleleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, yol kenarında park halinde bulunan bir tırın dorsesi de zarar gördü. Ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve bölgede oluşan risklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. İşte Osmaniye hava durumuna ilişkin son gelişmeler.
İlçede etkili olan yağışın ardından yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yollara sürüklendi. Bazı güzergahlarda ulaşım aksarken, park halindeki bir tırın dorsesi de toprak kayması sonucu yerinden kayarak zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yetkililer, bölgede yağışların etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları heyelan ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı ilçede sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışın etkisiyle taşan derelerden gelen sel suları, beraberinde sürüklediği toprak ve taşlarla Düziçi-Osmaniye karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Yol, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. İlçenin farklı noktalarında birçok ev ve iş yerini su basarken, Düziçi Belediyesi ekipleri su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba da sahada çalışmaları takip ederek ekiplerden bilgi aldı.