Yağışın etkisiyle taşan derelerden gelen sel suları, beraberinde sürüklediği toprak ve taşlarla Düziçi-Osmaniye karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Yol, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. İlçenin farklı noktalarında birçok ev ve iş yerini su basarken, Düziçi Belediyesi ekipleri su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba da sahada çalışmaları takip ederek ekiplerden bilgi aldı.