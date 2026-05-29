Aile cüzdanı ücreti ne kadar oldu? İşte 2026'da uygulanan yeni tutar

15:1529/05/2026, Cuma
G: 29/05/2026, Cuma
2026 yılı itibarıyla resmi belgeler için ödenecek ücretler netleşmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile birlikte, evlilik işlemlerinde verilen aile cüzdanı ücretine de zam yapıldı. Pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi değerli kağıt diye nitelendirilen belgelere 2026'da yüzde 19 zam geldi.

Zam oranı yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında belirlendi.

2026 Aile Cüzdanı Ücreti Ne Kadar Oldu?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre aile cüzdanı bedeli 2026 yılı için 1.202 TL olarak belirlendi. Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Aile Cüzdanı Ücreti Neden Arttı?

Aile cüzdanı; kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve araç ruhsatı gibi değerli kâğıtlar arasında yer alıyor. Bu belgelerin ücretleri, her yıl ekonomik göstergeler ve maliyetler doğrultusunda güncelleniyor.

ZAM ORANI YÜZDE 19 OLARAK BELİRLENDİ


Değerli kâğıt ücretlerinde yapılan artışın oranı yüzde 19 olarak açıklandı. Söz konusu artış, yüzde 25,49 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranının altında kaldı. Yeni düzenleme, vatandaşların sıklıkla kullandığı birçok resmi belgeyi kapsıyor.

