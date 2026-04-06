Trump'tan canlı yayında İran açıklamaları: Hiçbir Amerikalıyı geride bırakmayız

6/04/2026
6/04/2026
ABD Başkanı Trump, İran'da düşen uçaklar ve sonrasındaki 'kurtarma' operasyonlarına ilişkin detaylar verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılar ve düşürülen Amerikan uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. "ABD ordusu hiçbir zaman askerlerini arkada bırakmaz" diyen Trump, "İran bir gecede yok edilebilir. Güçlü ve kötü bir grupla savaşıyoruz." dedi. Kurtarılan pilota ilişkin konuşan ABD Başkanı, "Pilot yüksek bir noktaya tırmandı ve yakalanmadı. Kurtarma operasyonunda 176 askeri uçak kullandık. Şaşırtmaca harekatlarla İran askerlerini farklı noktalara kaydırdık, İran'dan hiçbir kayıp almadan çıktık" diye konuştu.

Trump'ın İran'a operasyonlar ve düşürülen ABD uçakları sonrası icra edilen 'kurtarma' operasyonlarına ilişkin detaylar verdiği açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

İran'da harika gidiyoruz, muazzam bir operasyon yaptık. Hiçbir Amerikalıyı geride bırakmayız.

İran'dan kayıp vermeden çıkmayı başardık. Bir ülke bir gecede ortadan kaldırılabilir belki yarın da yok edilebilir. Güçlü ve kötü bir grupla savaşıyoruz.

İran’dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyonlara toplam 176 askeri uçak katıldı.

Pilot yüksek bir noktaya tırmandı ve yakalanmadı.

Mahsur kalan 2 nakliye uçağını imha ettik.

İran'da 13 bin hedef vuruldu. Geride kalan 38 günde 10 binden fazla sorti yaptık.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
