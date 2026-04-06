KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Rum kesimi lideriyle 'ara bölgede' görüştü

19:49 6/04/2026
GKRY lideri Hristodulidis ile KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Ara bölgede Misyon Şefi’nin konutundaki görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "Liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusuna yönelik kararlılığını ve bağlılığını memnuniyetle karşıladı." denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ara bölgede gerçekleşen Erhürman-Hristodulidis görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

Ara bölgedeki görüşme 1,5 saat sürdü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde, ara bölgede Misyon Şefi’nin konutundaki görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis'in basına açıklama yapmayacağı bildirildi.

BM'den açıklama: Liderler memnuniyetle karşıladı

Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan BM, Erhürman ile Hristodulidis görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, liderler arasında güven artırıcı girişimlerde kaydedilen ilerlemenin ele alındığı aktarılarak,
"(Görüşmede) liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusuna yönelik kararlılığını ve bağlılığını memnuniyetle karşıladı. Onun, bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam etmeye hazır olduklarını yineledi."
ifadelerine yer verildi.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne (solda) - Erhürman


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçlar şifresiz kanalda mı? İşte program