KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Rum kesimi lideriyle 'ara bölgede' görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Ara bölgede Misyon Şefi’nin konutundaki görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "Liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusuna yönelik kararlılığını ve bağlılığını memnuniyetle karşıladı." denildi.
Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ara bölgede gerçekleşen Erhürman-Hristodulidis görüşmesi, basına kapalı yapıldı.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde, ara bölgede Misyon Şefi’nin konutundaki görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis'in basına açıklama yapmayacağı bildirildi.
Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan BM, Erhürman ile Hristodulidis görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiğini duyurdu.