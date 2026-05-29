Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için idari izinle birlikte 9 güne uzatılması, tatil döneminde acil nakit veya transfer ihtiyacı olan milyonlarca vatandaşın bankaların çalışma takvimini mercek altına almasına neden oldu. 29 Mayıs Cuma günü, Kurban Bayramı'nın 3. gününe denk gelmekte. İdari izin kararının ardından kamu ve özel bankaların çalışma durumu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs Çarşamba EFT ve havale transferi yapılır mı? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA ve Akbank güncel çalışma saatleri.

1 /4 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca vatandaş, Bugün bankalar açık mı? 29 Mayıs Cuma bankalar çalışıyor mu? sorularına yanıt aramaya başladı.

2 /4 BANKALAR BUGÜN AÇIK MI? Kurban Bayramı tatili, resmi tatil kapsamına girdiği için 29 Mayıs 2026 Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Banka şubeleri bayram süresince kapalı olacaktır. Arefe günü saat 13.00 itibariyle bankalar için tatil başladı.

3 /4 EFT, HAVALE, FAST İŞLEMLERİ YAPILIYOR MU? Mesai saatleri (09.00 - 13.00) dahilinde yapacağınız EFT ve havale işlemleri normal gün düzeninde anında karşı hesaba aktarılacaktır. T.C. Merkez Bankası'nın anlık transfer sistemi olan FAST, limitler dahilinde bugün de 7/24 kesintisiz çalışmaya devam edecektir.