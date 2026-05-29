EKPSS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak? ÖSYM 2026 EKPSS Tercih Kılavuzu Yayımlandı Mı? Kadro Dağılımı Nasıl Olacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) sonuçlarının ÖSYM tarafından 14 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, kamuda istihdam edilmek isteyen binlerce adayın odak noktası tercih tarihlerine kaydı. Puanlarını öğrenen ve devlet kadrolarında yer almak için gün sayan adaylar, ÖSYM'nin kılavuz duyurusunu yakından takip ediyor. Öte yandan, ilkokul ve ortaokul mezunları için düzenlenen kura başvurularının da 13 Mayıs itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte, hem sınav puanıyla hem de kura yöntemiyle atanacak tüm adaylar için süreç eş zamanlı bir hal aldı. Şimdi tüm gözler, boş engelli pozisyonlarının, kontenjanların ve özel başvuru şartlarının netleşeceği 2026 EKPSS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından ne zaman yayımlanacağına ve tercih ekranının açılacağı tarihe çevrilmiş durumda.