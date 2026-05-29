TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kiralık daireler ne zaman verilecek?

İstanbul’da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilecek TOKİ kiralık sosyal konut projesinde yeni detaylar netleşti. 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura süreçleri tamamlanırken, hak sahipleri de belirlenmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda inşa edilecek kiralık sosyal konutların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kurum, projede ilk teslimlerin Ağustos ayında başlayacağını açıklarken, 3 yıl içerisinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun hizmete alınmasının hedeflendiğini söyledi. Öte yandan vatandaşlar, İstanbul kiralık TOKİ konutları için başvuru sürecinin başlayıp başlamadığını ve projelerin hangi ilçelerde yükseleceğini merak ediyor. İşte Kura, teslim ve kira fiyatlarına ilişkin detaylar.
TOKİ İstanbul kiralık konutlar ne zaman teslim edilecek?
Bakan Kurum açıklamasında, "İstanbul'a özel, ilk defa İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Anadolu ve Avrupa yakasında, 15 bin toplam ve bir müjdesini daha verelim. Ağustos ayında yaklaşık 2 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza kurayla teslim edeceğiz. Şimdi orada hak sahipleri, vatandaşlarımızın başvurularını yapacaklar. Kurasını çekeceğiz.
2 bin konutu da yine yarın burada 100 bin konutun kurasını çektiğimiz gibi büyük bir heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, onun teşrifleriyle hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. Nerede? İstanbul 'un merkezi yerlerinde, öyle dağda, bayırda değil, merkezi yerlerinde o konutlarda vatandaşımız oturmaya başlayacak" dedi.
İstanbul’da TOKİ kiralık konutlar nasıl verilecek?
İhtiyaç sahibi ailelerin başvuru yapmasıyla sürecin başlayacağının altını çizen Bakan Kurum, "Düşük, dar gelir vatandaşlarımız. Gerçekten geçinme zorluğu çeken vatandaşlarımız. Efendim kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak" diye konuştu.
İstanbul TOKİ kiralık konutlar nereye yapılacak?
Milyonlar tarafından merakla beklenen kiralık konutlar için Bakan Kurum ilk kez ilçe adı açıkladı. Kiralık konutlar için ilçe adı veren Kurum, "Mesela Ataşehir'de bile vereceğiz. 15 bin kiralık konut 3 yıl içerisinde tamamlanacal. 15 bin vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olarak, devletimizin kiracısı olarak raiş bedelinin yarısının altında bir bedelle orada uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullandı.
Kiralık sosyal konutlara kimler başvuracak?
Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek ve evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak. Böylece daha çok kişinin bu fırsattan faydalanması sağlanacak.