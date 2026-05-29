TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kiralık daireler ne zaman verilecek?

Bakan Kurum şunları söyledi: “İstanbul'da vatandaşımızın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu var. Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara kiralık konutu teslim edeceğiz. Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak."

Kiralık sosyal konutlara kimler başvuracak?

Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek ve evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak. Böylece daha çok kişinin bu fırsattan faydalanması sağlanacak.