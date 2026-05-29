9 günlük bayram tatili ne zaman bitiyor, Pazartesi tatile dahil mi? Kurban Bayramı tatil günleri 2026!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatiliyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Yılın ikinci dini bayramı öncesinde gözler hem resmi tatil takvimine hem de kamu çalışanlarını ilgilendiren kararlara çevrilirken, Son Kabine Toplantısı’ndan çıkan karar dikkat çekti. Buna göre kamuda Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 gün olarak uygulanacak. Tatil planlarını erkenden yapmak isteyen özel sektör çalışanları ise bayram izninin hangi tarihte başlayacağını ve kaç gün süreceğini araştırıyor. Özellikle çalışanlar, kamu ve özel sektör arasındaki uygulama farklarını yakından takip ediyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken tatil programı da vatandaşların en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamayla birlikte kamu çalışanları için bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı duyuruldu. Böylece milyonlarca kişi uzun tatil planları için hazırlıklara başladı. Ancak özel sektör çalışanları açısından süreç farklı ilerliyor. Çalışanlar ve işverenler, resmi tatilin hangi gün başlayıp hangi tarihte sona ereceğini, idari izin uygulamasının özel sektörü kapsayıp kapsamadığını merak ediyor.
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Alınan karara göre, kamuda Kurban Bayramı tatili 22 Mayıs Cuma akşamından itibaren başlayacak.
2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurmuştu.
Buna göre, kamu personeli 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık.
Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum" İfadelerini kullanmıştı.