9 günlük bayram tatili ne zaman bitiyor, Pazartesi tatile dahil mi? Kurban Bayramı tatil günleri 2026!

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurmuştu.

Buna göre, kamu personeli 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık.

Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum" İfadelerini kullanmıştı.