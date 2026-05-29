İstanbul fetih mesajları 2026: En güzel, anlamlı ve dualı 29 Mayıs İstanbul'un fethi mesajları

Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, bugün yurdun dört bir yanında büyük bir gurur ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hz. Muhammed'in (S.A.V.) "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadis-i şerifiyle müjdelediği bu şanlı zafer, dehası ve sarsılmaz imanıyla Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur. Tarihimizin bu en müstesna gününde, fethin coşkusunu ve gururunu sevdikleriyle paylaşmak, ecdadı rahmetle yad etmek isteyen binlerce vatandaş ise sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşmak üzere en güzel, anlamlı ve dualı İstanbul'un fethi mesajlarını araştırıyor.

İstanbul'un fethi sözleri ve mesajları İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlu olsun. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve fetih ruhunu saygıyla anıyoruz. Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan büyük zaferin yıl dönümü kutlu olsun. İstanbul'un fethi, azmin, inancın ve kararlılığın tarih sahnesindeki en büyük nişanelerinden biridir.

Fetih ruhu daima yolumuzu aydınlatsın. 29 Mayıs kutlu olsun. 29 Mayıs 1453'te tarihin akışı değişti. İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlu olsun. 🇹🇷

Çağ açıp çağ kapatan kutlu fetih, bugün de milletimizin hafızasında yaşamaya devam ediyor. İstanbul'un fethi kutlu olsun.

Gemileri karadan yürüten iradenin, imkânsızı mümkün kılan azmin yıldönümündeyiz. 29 Mayıs kutlu olsun.

Ecdadın emaneti İstanbul, asırlardır medeniyetlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Fetih ruhunu saygıyla yad ediyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Han ve fethe katılan kahramanları rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. İstanbul’un fethi kutlu olsun.

Fetih sadece bir şehrin kazanılması değil; ilmin, cesaretin ve büyük bir idealin zaferidir.