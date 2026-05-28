A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Ay yıldızlı ekip, öncesinde de hazırlık maçlarına çıkacak. Millilerin, Dünya Kupası serüveni Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlılar, ikinci karşılaşmasını Paraguay, üçüncü maçını ise ev sahibi ABD ile ABD’de oynayacak. Türkiye, Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak. Peki milli maç ne zaman? Türkiye ABD, Paraguay ve Avustralya maçları ne zaman, hangi tarihte? İşte 2026 Dünya Kupası Türkiye hazırlık maçı takvimi.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası macerası, Kanada'da Avustralya karşısında başlayacak. Ay yıldızlı ekip, D Grubu'ndaki ilk maçını Vancouver'daki BC Place Stadı'nda Avustralya'ya karşı oynayacak. Türkiye, ikinci grup maçında Paraguay ile ABD'nin California eyaletindeki Santa Clara'da karşı karşıya gelecek. Milliler, grup etabındaki son sınavını ise ev sahibi ABD'ye karşı Los Angeles'ta verecek. Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya bulunuyor. Peki Milli maçlar ne zaman, saat kaçta? Türkiye, ABD, Paraguay ve Avustralya maçı ayın kaçında oynanacak?

2026 DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN? A Milli Takım, Dünya Kupası maç tarihleri ve saatleri şu şekilde; Avustralya - Türkiye maçı ne zaman? 14 Haziran 2026 07.00 Avustralya - Türkiye

3 /8 Türkiye – Paraguay maçı ne zaman? 20 Haziran 2026 06.00 Türkiye – Paraguay

Türkiye – ABD maçı ne zaman? 26 Haziran 2026 05.00 Türkiye – ABD

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda rakipleriyle karşı karşıya geleceği stadyumlar ve şehirler de şu şekilde; Türkiye Avustralya: BC Place (Vancouver, Kanada) Türkiye – Paraguay: Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD) Türkiye – ABD: SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD)

TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN? 2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın turnuvaya hazırlık kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



7 /8 Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



