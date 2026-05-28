Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sürücüler benzin ve motorin fiyatına dair indirim ve zam haberlerini takip etmeye devam ederken akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatındaki dalgalanmayla değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları, ulaşımı etkileyen önemli bir faktörlerden biri. İşte 28 Mayıs Perşembe gününe ilişkin 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Son olarak; 27 Mayıs gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0,82 TL indirim yapıldı.



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 64,32 TL Motorinin litresi: 67.03 TL LPG: 33.89 TL















3 /6 İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 64,18 TL Motorinin litresi: 66.90 TL LPG: 33.29 TL





























İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzinin litresi: 65.57 TL Motorinin litresi: 68.43 TL LPG: 33.69 TL









5 /6 ANKARA

Benzinin litresi: 65,29 TL Motorinin litresi: 68.16 TL LPG: 33.87 TL










