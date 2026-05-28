Akaryakıtta tabela değişti: 28 Mayıs 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

Tuğba Güner
11:1628/05/2026, Perşembe
G: 28/05/2026, Perşembe
Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sürücüler benzin ve motorin fiyatına dair indirim ve zam haberlerini takip etmeye devam ederken akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatındaki dalgalanmayla değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları, ulaşımı etkileyen önemli bir faktörlerden biri. İşte 28 Mayıs Perşembe gününe ilişkin 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM


Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 27 Mayıs gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0,82 TL indirim yapıldı.


28 Mayıs 2026 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi?


İSTANBUL AVRUPA YAKASI


Benzinin litresi: 64,32 TL

Motorinin litresi: 67.03 TL

LPG: 33.89 TL








İSTANBUL ANADOLU YAKASI


Benzinin litresi: 64,18 TL

Motorinin litresi: 66.90 TL

LPG: 33.29 TL















İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi: 65.57 TL

Motorinin litresi: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL





ANKARA


Benzinin litresi: 65,29 TL

Motorinin litresi: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL






Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK pay ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.

