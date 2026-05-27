Kurban bayramının gelmesiyle köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmadığı, gündeme geldi. Arefe günü ile beraber Kurban Bayramı 9 gün olarak idrak edilecek. Bu sene 25-31 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara otoyolu gibi yolları kullanacak olan sürücüler, bayramda köprüler bedava mı? sorusunun yanıtı netleşti.

Kurban Bayramı için seyahat planı yapan vatandaşlar, yol maliyetlerini de hesaplıyor. Bu kapsamda, bayramda otoyollar ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; 2026 Kurban Bayramı'nda yollar ücretsiz mi? Hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak?

Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak mı? Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bazı toplu taşıma hatları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.