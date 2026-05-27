Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün BİM, ŞOK, A101, Migros, File Marketleri Açık mı, saat kaçta açılacak?

BAYRAMIN 1. VE 2. GÜNÜ BİM AÇIK MI?

BİM tarafından yapılan açıklamada mağazaların bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba ile bayramın 2. günü olan 28 Mayıs Perşembe günü kapalı olacağı bildirildi. Şirket açıklamasında, mağazaların bayramın 3. gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağı bilgisine yer verildi.

BİM mağazalarının 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla normal çalışma düzenine döneceği belirtildi. Açıklamada marketlerin 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu. Bayram süresince alışveriş planı yapan vatandaşların bu takvime göre hareket etmesi bekleniyor.